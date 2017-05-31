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Çavuşoğlu'ndan YPG'ye silah yardımı açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan YPG'ye silah yardımı açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye yönelik silah yardımı hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  ABD'nin YPG'ye yönelik silah yardımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "PKK-YPG konusunda tutumumuz nettir. Geçici ortaklık diye bir şey yoktur" dedi. "ABD'nin YPG'ye olan silah desteği Suriye için çok riskli" açıklamasında bulunan Çavuşoğlu, 'Terör kadar siyasi çözüme de odaklanmalıyız. Tavsiyelerimizi dikkate almalarında fayda var' dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve 80 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, Türk Büyükelçilik binasının tahliye edileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Kabil'deki saldırı en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz" dedi. 

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