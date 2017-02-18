Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray / Maç Özeti

Geçen hafta tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftayı yenilgiyle kapatan Galatasaray, Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Podolski'nin golüne Rizespor, Özgür Çek'in frikik golüyle cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in berabere kaldığı haftayı değerlendiremedi. Galatasaray geçen hafta ise ’11 puanlık’ haftayı boş geçmişti.

Galatasaray’ın golü 23. dakikada Podolski’den gelirken, Çaykur Rizespor ikinci yarıdaki baskılı oyununun ödülünü 75. dakikada Özgür Çek’in şık frikik golüyle aldı.

Gelecek hafta Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray 40 puanla 3. sırada haftayı tamamlarken; kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ise 20 puanla 16. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak.

PODOLSKI AFFETMEDİ

Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Sabri’nin kaptığı topla atağa çıkan Galatasaray’da Yasin, içeriye kat eden Josue’yi gördü. Josue son çizgiye inip pasını çıkardı, arka taraftaki Podolski boş durumda sert vurdu ve ağları sarstı: 0-1.

TOLGA’NIN FAULÜ GOLÜ GETİRDİ

74. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahasının hemen dışında yaptığı faul, Galatasaray’a pahalıya patladı! Çaykur Rizespor’un hafif sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Özgür Çek sol ayağıyla nefis bir kesme vuruş yaptı. Top, Muslera’nın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1.

YASİN ‘GALİBİYETİ’ DIŞARIYA GÖNDERDİ!

90+1. dakikada Yasin Öztekin galibiyet golüne çok yaklaştı ancak topu dışarı gönderdi. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas üzerinde bomboş pozisyonda vuran Yasin, topu direğin yanından dışarıya gönderdi.