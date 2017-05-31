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Ceceli yeni sevgilisi ile Şeyhine gitti

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Ceceli yeni sevgilisi ile Şeyhine gitti
9 senelik evliliğini bitiren şarkıcı Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilsi ile “Şeyhim” dediği Ahmed Hulusi’nin dini toplantılarına katılmak için ABD'ye gittiği ortaya çıktı.

Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra, “Şeyhim” dediği Ahmed Hulusi’nin dini toplantılarına katılmak için gittiği ABD’ye Selin İmer’i de götürdü.

HaberTürk Magazin'in haberine göre, dokuz yıllık eşi Sinem Ceceli’den sürpriz bir kararla boşanan Mustafa Ceceli, ‘Şeyhim’ dediği Ahmed Hulusi’nin dini toplantılarına katılmak için ABD’ye gitmişti.

Ünlü şarkıcının, ABD’ye aşk yaşadığı ortaya çıkan sosyetik güzel Selin İmer’i de götürdüğü ortaya çıktı.

Kendisi gibi Hulusi’ye bağlılığıyla bilinen İmer’le iki gün önce Atatürk Havaalanı’ndan ABD’ye uçan çift, dikkat çekmemek için birbirlerine uzak koltuklarda oturdu.

İkili, 15 gün sürecek toplantıların ardından Türkiye’ye dönecek.

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