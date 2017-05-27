Ceceli'den ilginç boşanma açıklaması

9 yıllık eşi Sİnem Ceceli'den tek celsede boşanan Mustafa Ceceli ayrılığın perde arkasını anlattı.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 9 yıldır evli olduğu Sinem Ceceli'den tek celsede boşandı. Herkesin merak ettiği boşanmayla ilgili açıklama yapan Mustafa Ceceli, tek sebebin geçimsizlik olduğunu açıkladı. Habertürk'ün haberine göre; 'Neyim varsa eşimindir' diye konuşan Mustafa Ceceli şunları söyledi:

"2-3 yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik. İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğuna neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık. Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır. Neyim varsa eşimindir. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağım. Kanunlar onu ne kadar koruyorsa, ben iki katı koruyacağım. Aile bütünlüğümüzü bozmayacağız."