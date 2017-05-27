Bugünkü YENİÇAĞ »

Ceceli'den ilginç boşanma açıklaması

»
Ceceli'den ilginç boşanma açıklaması
9 yıllık eşi Sİnem Ceceli'den tek celsede boşanan Mustafa Ceceli ayrılığın perde arkasını anlattı.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 9 yıldır evli olduğu Sinem Ceceli'den tek celsede boşandı. Herkesin merak ettiği boşanmayla ilgili açıklama yapan Mustafa Ceceli, tek sebebin geçimsizlik olduğunu açıkladı. Habertürk'ün haberine göre; 'Neyim varsa eşimindir' diye konuşan Mustafa Ceceli şunları söyledi:

"2-3 yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik. İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğuna neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık. Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır. Neyim varsa eşimindir. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağım. Kanunlar onu ne kadar koruyorsa, ben iki katı koruyacağım. Aile bütünlüğümüzü bozmayacağız."

İlgili Haberler
Mustafa ve Sinem Ceceli çifti tek celsede boşandı!
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Ankara'da otobüs devrildi!..Ankara'da otobüs devrildi!..Bütün bunlar 5 bin lira için miydi Ey CHP?Bütün bunlar 5 bin lira için miydi Ey CHP?FETÖ destekçisi CHPFETÖ destekçisi CHPİyi taktik: Yemeği siz yiyin, hesabı başkalarına ödetin!İyi taktik: Yemeği siz yiyin, hesabı başkalarına ödetin!Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldıÇok sayıda asker hastaneye kaldırıldıPKK'lı kadına film gibi opeasyonPKK'lı kadına film gibi opeasyonTürkiye'de boşanma nedenleriTürkiye'de boşanma nedenleriBurak Akbay'a yakalama kararıBurak Akbay'a yakalama kararıManisa'da korkutan depremManisa'da korkutan depremCeceli'den ilginç boşanma açıklamasıCeceli'den ilginç boşanma açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti