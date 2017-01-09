Celal Kılıçdaroğlu resmen AKP'li oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üyelik başvurusunu gerçekleştirmek için AKP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda AKP Genel Merkezi’ne giderek üye olacağını duyurmuştu, ancak bu ziyaret ertelenmişti. Kılıçdaroğlu bugün üye olmak için Ankara’da bulunan AKP Genel Merkezi’ne gitti. Binanın girişinde parti yetkilileri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ‘rabia’ yaparak basın mensuplarına selam verdi. Celal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından ‘resmi olarak Ak Parti’li oldum” paylaşımında bulundu.