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Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı
Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı
Prof. Dr. Celal Şengör, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremi uyarısında bulundu.
13 Kasım 2017 Pazartesi 10:41
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.