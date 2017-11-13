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Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı

Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı
Prof. Dr. Celal Şengör, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremi uyarısında bulundu.
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