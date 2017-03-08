Çelik: Türkiye ile kendi aralarında Benrlin

AB Bakanı Çelik,"Türkiye ile kendi aralarında bir Berlin duvarı kuruyorlar. Ama bu burada kalmıyor." dedi.

Almanya'nın Türk bakanların etkinliklerini engellemesiyle ilgili soruya Çelik, "Bu engellemelerden hükümet sorumludur. 'Yerel otoriteler sorumlular' ifadesini kabul etmiyoruz. Doğru da değil. Sistematik engellemeler olduğunu biliyoruz." yanıtını verdi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğimiz şeyler de var. Sigorta şirketlerine baskı yapılıyor, salonların sigortasının yapılmaması için. 20 yıldır hizmet veren salonun ruhsatı iptal ediliyor. Bunları biliyoruz. Gözümüzün önünde yapılıyor. Sistematik engelleme söz konusu. Bunu kayda geçirdiğimizi, not ettiğimizi muhatabıma söyledim."

Çelik, durumun ağır bir kriz olduğunu belirterek, "Bunu düzeltmeleri gerekir. Bu yoldan vazgeçmeleri gerekir. Netice itibariyle bir 'hayır' kampanyası yapmak ya da engellemek istiyorlarsa, bunun hiçbir şekilde faydası olmaz. Tam tersi olur." ifadesini kullandı.

AB'deki aşırı sağın yükselişine dikkati çeken Çelik, "AB uzun zamandır yeni bir cazibe üretemiyor. İç sorunlara gömülmüş durumda." dedi.

KAZAN KAZANA

Bakan Çelik, "Türkiye ile kendi aralarında bir Berlin duvarı kuruyorlar. Ama bu burada kalmıyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yükselen güç olmaya başladığı andan itibaren Almanya ile arasında rekabet olduğunu belirteren Çelik, "Bu rekabeti bir sinerji üretecek, aramızdaki işbirliğini artıracak, kazan-kazana dönüştürebilecek şekilde yönetmemiz gerekirdi fakat Almanya bunu bu şekilde yönetemiyor." dedi.

MEŞRU GÖREMEYİZ

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şöyle konuştu: "Bana bazen soruyorlar. 'Türkiye hala AB üyesi olmak istiyor mu?' Ben de şunu söyledim. 'Türkiye AB üyesi olmak istiyor mu' cümlesinde 'Avrupa' kelimesi önemli. Hangi Avrupa? Eğer Kastettiğiniz şey Sarkozy'nin Le Pen'in, Wilders'in kafasındaki Avrupa ise Türkiye böyle bir AB içinde hiçbir zaman olmak istemez, böyle bir AB'yi meşru görmez. Ama siyasi değerler temelinde entegre olmuş, insan hakları ve demokrasi konusundaki çifte standartlardan arınmış, Avrupa'nın kurucu babalarının ortaya koyduğu çerçevede barış ve istikrar projesi olan Avrupa'yı diyorsanız Türkiye zaten bunun doğal bir parçası olma arzusundadır."