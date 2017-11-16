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Çelik ve Akar ABD'ye gidiyor

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Çelik ve Akar ABD'ye gidiyor
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılacağı "Halifax Güvenlik Forumu", güvenlik alanında uluslararası boyutta düzenlenen önemli organizasyonlardan biri niteliği taşıyor.

İlk kez 2009 yılında gerçekleştirilen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, geçen yıl "ABD Seçimlerinden Sonra Küresel Güvenlik Sorunları" ana başlığıyla toplanmıştı. 

Geçen yılki foruma Bakan Çelik, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, bazı Türk şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan bazı Türk yönetici ve araştırmacılar katılmıştı. Bakan Çelik, forum süresince "Demokrasiyi Yeniden Büyütmek", "Suriye: Mahallenizdeki Dostane Terörist" ve "Türkiye'deki Başarısız Darbe ve Dünya Üzerindeki Sonuçları" başlıklı oturumlarda konuşma yapmıştı.

Forum, demokrasiler arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra uluslararası güvenlik ve refahı artırmayı katkıda bulunmayı hedefliyor. Halifax kentinde 3 gün sürecek forumda, "Barış, Refah, İlke. Hangi amaçla korunmalı?", "Sermayenin Silah Olarak Kullanılması: Bir kuşak, Bir Yol", "Barışın Sağlanmasında Kadının Rolü", "Rusya ile Yakınlaşma: Putin Sonrasına Hazırlık", "Uydu Orduları: Uzaydaki Yarış", "Ortadoğu'nun Yeniden İnşası", "İklim Değişikliği" başlıklı oturumlar yer alıyor.

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