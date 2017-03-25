Çelik'ten İngiltere'nin 15 Temmuz raporuna tepki!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiliz Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "(İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili raporu) Bu tip raporlarda ya bizim görüşlerimiz hiç alınmıyor ya da alındıktan sonra bir kenara bırakılıp tek taraflı yazılıyor." dedi.



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