Çello ve kemanın parlayan yıldızları

İş Sanat'ın Millî Reasürans'ta düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisinin mart ayındaki konukları genç ve yetenekli sanatçılar Selin Nardemir (çello) ve Muhammedjan Sharipov (keman) olacak.

1993 yılında İstanbul'da doğan Selin Nardemir, çello eğitimine 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Sevil Gökdağ ile başladı.1994 Taşkent doğumlu Muhammedjan Sharipov, keman çalışmalarına 7 yaşında başladı. Sharipov, eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Prof. Harald Herzl'in sınıfında sürdürüyor.

Nardemir ve Sharipov'un özel hazırladıkları repertuvar ile dinleyicilerine enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri konser 27 Mart 2017, Pazartesi akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek. Üücretsiz izlenebilecek konser için 0 212 316 10 83 numaralı telefondan veya issanat@isbank.com.tr adresinden rezervasyon yapılması gerekir.