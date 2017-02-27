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Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor

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Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
Cem Yılmaz, Oscar özel programında "Hayırlı Oscarlar" dileğinde bulundu.

Referandum öncesi ‘hayır-evet’ kampanyalarının devam ettiği bugünlerde ünlü isimlerin yaptığı göndermeler konuşulmaya devam ediyor...

beIN Movies’te, Özge Özpirinççi ve Yekta Kopan'ın sunduğu ‘Oscar Özel’ programının konuğu olan ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yayın başında ‘hayırlı Oscarlar’ demesi dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın esprisi sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

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