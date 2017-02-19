Bugünkü YENİÇAĞ »

Cenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralı

»
Cenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralı
Suriye'de Esed güçlerinin Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi.

Haresta yerel koordiyasyon üyesi MustafaTaval, rejim güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle saldırdığını söyledi.

Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin yaralandığını ifade eden Taval, ''Rejim güçleri, Haresta ilçesinin yanısıra başkentin doğusundaki Kabun semtine yoğun bir şekilde fil füzeleri fırlattı. Saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç etti.'' dedi.

Taval, yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralıCenaze törenine saldırı: 17 ölü, 54 yaralıMusul operasyonu başladı!Musul operasyonu başladı!Kolombiya'da 7 bin militan silah bırakıyorKolombiya'da 7 bin militan silah bırakıyorTrump: Yalancı medyanın yanına kar bırakmayacağım!Trump: Yalancı medyanın yanına kar bırakmayacağım!CIA Eski Direktöründen flaş açıklama!CIA Eski Direktöründen flaş açıklama!Trump: En az ırkçı olan insan benimTrump: En az ırkçı olan insan benimABD'nin NATO baskısına karşıyız!ABD'nin NATO baskısına karşıyız!Merkel o soruşturmda ifade verdiMerkel o soruşturmda ifade verdiTSK'dan El Bab açıklamasıTSK'dan El Bab açıklamasıPakistan'da türbeye saldırı: 72 ölüPakistan'da türbeye saldırı: 72 ölü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti