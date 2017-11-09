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Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!

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Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!
42 yaşındaki Base Jump ustası Cengiz Koçak bu sabah Hezarfen Ahmet Çelebi gibi Galata’dan uçmaya çalıştı. 120 metre mesafeden atlayan Koçak'ın amacı, belirlediği 7 aşamayı tamamlamak ve Hezarfen Ahmet Çelebi gibi Galata’dan Üsküdar’a uçmak.

Galata Kulesi'nden 385 yıl sonra Cengiz Koçak isimli aksiyon sporcusu aşağıya atladı. 36 metrelik yükseklikten serbest atlayış olarak bilinen Base Jump atlayışı gerçekleştiren Koçak, "Hayatımın en önemli atlayışıydı" dedi.  

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden atlayışının ardından 385 yıl sonra ilk kez bir kişi 36 metrelik yükseklikten atladı. Cengiz Koçak isimli aksiyon sporcusu kuleden serbest atlayış olarak bilinen "Base Jump" atlayışı ile paraşütle atladı.Koçak, nefeslerin tutulduğu anda bir anda kendini kuleden boşluğa bıraktı. Paraşütle aşağıya atlayan Koçak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cengiz Koçak, "Hayatımın en önemli atlayışıydı. Yedi aşamalı olacak. Bu birincisi. Bundan sonra Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Normalden daha heyecanlıydım. 385 yıl sonra ilk kez biri atladı. Hezarfen'e selam olsun" dedi. 

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