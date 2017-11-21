Cengiz Ünder’in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder için milli futbolcunun menajeri Ömer Uzun açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Türk futbolu adına tarihi bir bonservis bedeli karşılığında Roma’ya transfer olan ancak Türkiye’nin transfer gündeminden düşmeyen Cengiz Ünder konusunda İtalyan kulübü son noktayı koydu.

Milli futbolcunun menajeri Ömer Uzun Roma kulübü ile geçen hafta yaptığı görüşmede İtalya kulübünün devre arası için Cengiz’i bırakma gibi bir planları olmadığını kendisine ilettiğini açıkladı.

Ömer Uzun, “Roma kulübü ile oturduk konuştuk. Devre arası geliyor, belki kiralık filan planları olabilir, biz de ona göre programımızı yaparız. Bu konuda düşüncelerini öğrenmek için gidip konuştum bana kesinlikle böyle bir planlarının olmadıklarını söyledi.

‘İTALYANCA EĞİTİMİ ALIYOR’

Cengiz’den çok memnun olduklarını, İtalyancasının gelişimiyle birlikte adaptasyonunun daha iyi hale gelebileceğini bana ilettiler. Zaten Cengiz’in de Roma’dan ayrılma gibi bir düşüncesi yok. . Şu anda yoğun bir şekilde İtalyanca eğitimi alıyor, hergün eve hoca geliyor. İtalyaya alışıyor. İnşallah kısa zamanda Cengiz adaptasyon sürecini atlatacak. Kolay değil. Genç bir oyuncu ve Roma gibi büyük bir kulüp adaptasyon süre alıyor” dedi.

Menajer Ömer Uzun son günlerde sürekli gündeme gelen Galatasaray iddialarıyla ilgili olarak da, “Ne bana ne de kulübe, Galatasaray Kulübü’nden gelen bir şey yok. Hani düşüncelerimizi öğrenmek isterler böyle bir şey de sorulmadı. Nereden çıkıyor bunlar bilmiyorum” açıklamasını yaptı.