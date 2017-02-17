Bugünkü YENİÇAĞ »

Cenk Tosun Ibrahimovic'e rakip oldu

»
Cenk Tosun Ibrahimovic'e rakip oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" adayları arasında Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Manchester Unitedlı Ibrahimovic gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" adayları arasında Beşiktaşlı milli oyuncu Cenk Tosun da yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde konuk olduğu İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yendiği karşılaşmada üstün performansıyla beğeni toplayan Cenk Tosun, haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağdan ortasına yaptığı vuruşla Hapoel Beer-Shevalı Soares'in topu kendi kalesine atmasına yol açan 25 yaşındaki golcü, ikinci yarının 60. dakikasında şık bir vuruşla ağları sarsarak galibiyette başrolü oynadı.

Oylama devam ediyor

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Cenk Tosun'un rakipleri, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Olympique Lyon'un Fransız oyuncusu Alexandre Lacazette oldu. Bu haftaki maçlarda Ibrahimovic ve Dzeko "hat-trick" yaparken, Lacazette ise 2 gole imza attı.

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Para dolu cüzdan buldu, sahibine teslim etti!Para dolu cüzdan buldu, sahibine teslim etti!Cenk Tosun Ibrahimovic'e rakip olduCenk Tosun Ibrahimovic'e rakip olduYabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacakYabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacakYÖK'ten üniversitelerin akademisyen kadrolarına takviyeYÖK'ten üniversitelerin akademisyen kadrolarına takviyeDoğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyorDoğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyorSavunma bakanlığı başvuruları nasıl açıklanacak?Savunma bakanlığı başvuruları nasıl açıklanacak?Dursun Özbek'ten Karabükspor Başkanı'na yanıtDursun Özbek'ten Karabükspor Başkanı'na yanıtBozdağ'dan DİTİB imamları tepkisiBozdağ'dan DİTİB imamları tepkisiFacebook kullanıcılarına iş bulacakFacebook kullanıcılarına iş bulacakBarış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yanıtBarış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yanıt
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti