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Cenk Tosun'a İngiltere'den flaş teklif

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Cenk Tosun'a İngiltere'den flaş teklif
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun için iki İngiliz ekip Cyrstal Palace ve Newcastle tarafından 9 milyon Pound'a ulaşan resmi teklif yapıldı.

İlk etapta Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda bu teklifleri reddeden Siyah Beyazlılar Cyrstal Palace'ın teklifini yükseltmesi ile Cenk Tosun'u satma konusunda karar aşamasına geldi.İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın istediği olan 12.5 milyon Pound'a çıkarsa bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek olacak.

Ancak bu transferin sonuçlanması Cenk Tosun'un gün içinde vereceği karar ve Beşiktaş'ın da gün içinde yapacağı santrafor transferine göre netlik kazanacak.Çünkü İngiltere'de transfer sezonu yarın akşam biteceği için Cenk kararını akşama kadar vermek zorunda.Diğer yandan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin oyuncu listesini de 2 gün içinde Uefa'ya bildirmek zorunda.Ve bu durum acil bir şekilde santrafor transferi yapılması anlamını taşıyor.

Cenk Tosun'un Cyrstal Palace'a gitmesi halindeki transfer adayları arasında Krasnodar forması giyen Smalov'ın yanısıra Aboubakar, Demba Ba ve Mario Gomez gibi isimler santrafor adayları olarak yine öne çıkıyor.

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