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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Porto ile 1-1 berabere biten maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa kulüplerinin kendisini izlemesini değerlendiren Tosun, "Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Başkanımız ne derse o olacak" dedi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Porto ile 1-1 berabere kaldıkları ve son 16 turuna kalmayı garantiledikleri Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

Kendi hazırladığı pozisyon sonrası Talisca'ya asist yaparak skora katkı sağlayan Cenk, "Bugün zaferle ayrılıyoruz. 5. hafta sonunda birinciliği garantiledik. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum, büyük bir iş çıkardık. Maçın hakimiyeti bizdeydi, 3 puanla da ayrılabilirdik. Beraberlik de birinciliğe yetti'' diye konuştu.

Çok çalıştığını ve çalışmanın başarıda en üyük etken olduğunu söyleyen Cenk, ''Çok çalıştım 4. senem şu an. İlk senemde şans bulamadım, çalışmayı bırakmadım. 2. sene daha çok çalıştım. 3. senede as forvet olmaya başladım. Bu sene de kariyerimin zirvesindeyim diyebilirim. Çalışmadan hiçbir şey gelmiyor. Çok çalışıyorum, Allah da veriyor zaten'' ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan kulüplerin kendisini izlemesi hakkında konuşan Cenk Tosun, ''Beni de gururlandırıyor ismimin büyük takımlarla anılması ama ben çok büyük bir camiadayım. Beşiktaş büyük bir kulüp ve takım. Çok mutluyum. Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Kim beni izlemeye gelmiş, kim gitmiş öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Takımın başarısı için mücadele ediyorum. Sezon sonunda başkanımız takdiri. O ne derse, o olacak" dedi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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