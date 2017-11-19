Cep Herkülü Başakşehir ve Galatasaray

Cumartesi akşamı Galatasaray, Başakşehir karşısında tarihi bir hezimete uğradı.

Aynı gün yalnız Türk spor dünyasının değil, tüm dünya tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçen halter

efsanesi Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti. Akşam maçın ardından yayına giren tüm spor programlarının gündeminin birinci maddesi doğal olarak Cep Herkülü’ydü. Herkes onunla ilgili duygularını ve varsa anılarını paylaştı. Sayısız başarılarından söz edildi. Dünya medyasının onun ölümünü “birinci haber” olarak duyuruşu örnekleriyle anlatıldı. Böylece tüm program boyunca Galatasaray’ın hezimetine ayrılacak, yönetimin, teknik kadronun ve futbolcuların zaaflarının uzun uzun dile getirileceği zaman diliminin büyük bölümü kullanılamadı. Naim Süleymanoğlu’nun ölümü bir bakıma Galatasaray’a yöneltilen okların sayısını bir nebze azalttı. Ancak bu bir erteleme diyelim, ilk fırsatta o oklar kılıftan çıkacaktır.