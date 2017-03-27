Cep telefonlarıyla takip altındayız

Teknolojinin getirdiği en büyük yeniliklerin başında yer alan akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra büyük tehlikeleri de barındırıyor.

Fatih Yardım / Yeniçağ

Teknolojinin getirdiği en büyük yeniliklerin başında yer alan akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra büyük tehlikeleri de barındırıyor. Bilgisayar korsanları aynı zamanda kredi kartı olarak da kullanılabilen bu telefonların peşinde.

Çeşitli yazılımlarla kişisel bilgilerin çalınması hayati tehlikelere neden oluyor. Bu yasa dışı uygulamalar sayesinde, kullanıcıların internette bir arama yaparken klavyeden bastıkları tuşlamalar, konum bilgileri, atılan ve alınan SMS’ler, izlenen videolar, batarya kullanım alışkanlıkları, telefonu fiziksel olarak ileri-geri ve aşağı-yukarı hareket ettirmeler de dahil olmak üzere neredeyse bütün mahrem bilgiler kaydedilip istenilen yerlere gönderilebiliyor.

İzleniyoruz Bir de yasal olarak kurumların yaptıkları var. Akıllı telefonlar aynı zamanda nereye gittiğinizin, kimlere mesaj ya da e-posta attığınızın, bankada ki paranızın, neler satın aldığınızın, ne zaman uyuyup ne zaman uyandığınızın kaydını tutuyor.

Bu bilgilerin tamamı, talep edildiğinde telekomünikasyon şirketleri tarafından çeşitli kurumlara iletiliyor. Telefonların GPS sistemleri ile her adımınız kontrol altında tutulabiliyor.

Yani bir anlamda cep telefonu bulundurmak, izlenmek anlamına geliyor. GSM şirketinizin internet sitesine girdiğinizde bile bunun bazı ipuçlarını da alabilirsiniz. Örneğin, numaranızı girdiğinizde ve size verilen online şifrenizle girdiğinizde, telefonunuzun modelini o şirkete bildirmediğiniz halde orada görebilirsiniz. Hatta telefonunuzla ilgili yardım seçeneği de burada yer alır. Tabii ki bir de istihbarat teşkilatları var. Mesela Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), yurt dışına çıkan Amerikan vatandaşlarınınkiler de dahil olmak üzere tüm dünyada günde 5 milyar kadar cep telefonunun bulundukları yerlere ilişkin kayıtları, kendi veri bankasında topladığı ortaya çıktı.

Bu konuda Türk istihbarat kurumlarının neler yaptığı ise net değil. Ancak telefonlar aracılığıyla izlendiğimiz bir gerçek. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Elbette bilgisayar korsanlarına karşı, kişisel bilgilerimizin çalınmaması için antivirüs programları kullanabiliriz. Telefonun, bazı özelliklerini de kapatarak bir takım önlemler alabiliriz. Ancak, kurumların yaptıkları izlemeden bu şekilde kurtulmak pek kolay gibi görünmüyor. Çünkü bunun için her zaman bir yasal kılıf bulunabiliyor.