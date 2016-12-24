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Cep telefonu fiyatları artacak mı ?

Cep telefonu fiyatları artacak mı ? 1
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, "Yılbaşından itibaren kur kaynaklı zamlarla ÖTV'deki olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olacağız." dedi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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