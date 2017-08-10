Bugünkü YENİÇAĞ »

Çevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasak

»
Çevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasak
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere, birbirlerine ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı, toprağım’ gibi kelimelerle hitap etmemeleri uyarısı yapıldı.

Şube Müdürü imzasıyla önceki gün yayınlanan talimat yazısında, şube bünyesinde görev yapan personelin kendi aralarında hitap şekli olarak resmiyet ve hiyerarşiyle bağdaşmayan ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ kelimeler kullandıkları ve bu kelimelerin personelin farklı yaş gruplarında olması sebebiyle problem oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.


Hürriyet'te yer alan habere göre yazıda, şube personelinin birbirlerine hitap şekli olarak ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ gibi başka anlamlara gelen kelimeler kullanmalarının aralarında iletişim sorunu meydana getirdiğine dikkat çekildi. Bu kelimeler yerine çevik kuvvet polislerinin kendisi ile aynı yıl göreve başlayan personele ‘Devrem’, kendisinden önce göreve başlayan personele ‘Üst devrem’, kendisinden sonra göreve başlayan personele ise ‘Alt devrem’ şeklinde hitap etmesi gerektiği belirtilerek konuyla ilgili gerekli seminerin Eğitim Büro Amirliği tarafından verileceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hırsızlık olayları patladı, polis gelmek bile istemiyor!Hırsızlık olayları patladı, polis gelmek bile istemiyor!Çevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasakÇevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasakCHP'den BOTAŞ'a zam tepkisiCHP'den BOTAŞ'a zam tepkisiAnafartalar törenine milletvekilleri katılmadıAnafartalar törenine milletvekilleri katılmadıAtaşehir'de korkutan yangınAtaşehir'de korkutan yangınFETÖ sanığı eski Kurmay Albay Koçyiğit: Bin 100 dolar kefen paramdıFETÖ sanığı eski Kurmay Albay Koçyiğit: Bin 100 dolar kefen paramdıKazdağları'ndaki yangına şok açıklamaKazdağları'ndaki yangına şok açıklamaCizre’de polis aracına bombalı saldırıCizre’de polis aracına bombalı saldırı"Sahte estetikçi" kuaför cezaevinden kaçtı"Sahte estetikçi" kuaför cezaevinden kaçtıSürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktıSürmene'deki orman yangının ardından bölgede yeni yapılar ortaya çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti