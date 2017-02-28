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Cevizlibağ’da kaza! E-5 karayolu kilit!

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Cevizlibağ’da kaza! E-5 karayolu kilit!
D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun akışı durdu.

E-5 karayolunda (D-100) Merter-Cevizlibağ istikametinde sol şeritte trafik kazası meydana geldi. 2 şeridin trafiğe kapatıldığı kaza nedeniyle E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu. Bakırköy-Okmeydanı istikameti kaza nedeniyle kilitlenirken ters yönde de kazayı izleyenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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