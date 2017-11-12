Bugünkü YENİÇAĞ »

Ceyhun İrgil: "400 yataklı hastanenin 325 yatağı yasaklı"

»
Ceyhun İrgil: "400 yataklı hastanenin 325 yatağı yasaklı"
CHP Bursa Milletvekili İrgil, Mecliste yaptığı basın toplantısında 400 yatak kapasiteli LÖSANTE hastanesinde, 325 yatağın hükümet tarafından kullandırılmadığını iddia etti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 400 yatak kapasiteli ve tam donanımlı LÖSANTE hastanesinin 325 yatağının kullandırılmadığını iddia etti.

İrgil, "Sağlık Bakanlığı 75 yataktan fazlasına ruhsat vermeyerek ‘çalıştıramazsın’ diyor. 400 yataklı hastanenin 325 yatağı yasaklı" dedi.

"Tedavisi çok pahalı ve zor olduğunu" belirterek "lösemide iyi bir tedaviyle iyileşme oranının yüzde 92 olduğuna" dikkat çeken İrgil, bir yıl önce bu amaçla kurulan ve bürokratik engellere takılan LÖSANTE Hastanesi’nin durumunu gündeme taşıdı.

 CHP’li İrgil’in açıklamaları şöyle:

“Bu hastaneye dünyanın en iyi radyoterapi cihazı alınmış, kuruluş izni verilmiş ama Sağlık Bakanlığı 75 yataktan fazlasına ruhsat vermeyerek ‘çalıştıramazsın’ diyor. Yani bugün özel hastanelerde tonlarca para ödenirken, devlet hastanelerinde radyoterapi alacak hastalar kuyruklarda beklerken tamamen parasız tedavi vereceğini, lösemili ve kanserli çocuklardan tek kuruş fark almayacağını söyleyen LÖSEV’e engel oluyoruz. Karşılığında ise bu insanları, 4 çocuk ile 4 annenin aynı odada yattığı, tek tuvaleti kullandığı, kalabalık poliklinikleri olan hastanelere gönderiyoruz. Siyasi bir tarafı olmayan, kamu yararına çalışan, lösemili çocuklardan tek kuruş almayan ve tedavide yüzde 92 başarısı olan LÖSANTE hastanesine yönelik bu bürokratik engellemeye dur denmeli. Bir çocuğun bile ölmesine izin verilmemeli."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Denizli'de petrol istasyonunda patlamaDenizli'de petrol istasyonunda patlamaCeyhun İrgil: "400 yataklı hastanenin 325 yatağı yasaklı"Ceyhun İrgil: "400 yataklı hastanenin 325 yatağı yasaklı"Koray Aydın Dağıstan Şen'in cenazesine katıldıKoray Aydın Dağıstan Şen'in cenazesine katıldıİstanbul'da sürpriz görüşme!İstanbul'da sürpriz görüşme!PKK'nın mağarasında Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildiPKK'nın mağarasında Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildiIŞİD'in infazcısı yakalanmadan önce orada saklanmışIŞİD'in infazcısı yakalanmadan önce orada saklanmışYandaş Star yazarından AKP'ye 'resmî ideoloji' eleştirisiYandaş Star yazarından AKP'ye 'resmî ideoloji' eleştirisiAntalya'da baba dehşetiAntalya'da baba dehşetiİstiklal Marşı’na büyük saygısızlıkİstiklal Marşı’na büyük saygısızlıkMeteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti