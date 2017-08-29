Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1.322 dolara yükselerek 9 Kasım'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Çeyrek altın fiyatları, 240 liradan işlem görürken, gram altın fiyatları 146 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları Kuzey Kore füze saldırısının ardından artan jeopolitik gerilimin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırarak doları ve hisse senetlerini baskı altında bırakmasıyla üçüncü günde de yükselerek Kasım'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Spot altının ons fiyatı 1,322.33 dolar ile 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.6 artışla 1,316.90 dolara yükseldi. Altın dün yüzde 1.4 yükselerek Mayıs ortasından bu yana en yüksek günlük yüzdelik artışını kaydetti.

ABD altın Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.6 artışla 1,322.80 dolara yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 2,12 yükselişle 240 lira sınırında işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 970 liradan alıcı buldu.