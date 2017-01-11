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Çeyrek altın ne kadar oldu?

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Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dolar ve euronun rekorlar kırması ile çeyrek altın 243 lira tarihi zirvesini gördü. Altının gramı da 148 lira ile rekor kırdı.

Dolar/TL’nin 3.89’u, euro/TL’nin de 4.10’u aşarak rekor kırması ile altın fiyatları da yükselişe devam etti. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 243 TL, gram altın da 148 TL ile tarihi zirvesini gördü. Cumhuriyet altını da 988 lira oldu.

Uluslarası piyasalarda ise spot altının onsu dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.

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