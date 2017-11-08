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Ceza almadan önlem almak gerekmez mi

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Ceza almadan önlem almak gerekmez mi
Ya RTÜK derdini iyi anlatamadı, ya da kanalların hem gözü kara, hem de parası bol.


Evlilik programlarının bu sezona kadarki formatlarıyla yayınlanamayacağı açık seçik belirtildi. Yıllardır bu işten para kazanan isimler birer birer programlarının akışını değiştirdiler ve yeni arayışlara girdiler. Yılların oyuncusu Hande Ataizi, büyük bir risk aldı ve Sony Channel’in evlilik programını sunmaya başladı. Hem de RTÜK’ün yapılmaması konusunda uyardığı eski biçimiyle. Sonuç: RTÜK rekor bir ceza kesti kanala. Şimdi öğreniyoruz ki, bu cezanın ardından Hande Ataizi’nin sunduğu program, format değişikliğine gitme kararı almış. Hem kanalın, hem de Ataizi’nin bu “meydan okuma” tavrından geri adım atması, iki tarafa da olumsuz yansıyacaktır. Bir işe başlarken, riskleri ve getirileri enine boyuna incelemek gerekir. Bu ticarette de böyle, televizyonculukta da... Zaten yapılan iş de bir nevi ticaret değil mi?

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