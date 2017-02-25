Cezaevlerinde nelere yasak getirildi?
OHAL'in ardından, cezaevlerinde; eldiven, çatal, metal tabak, yün çorap, kemer, puşi, keçeli kalem, atkı, el örmesi bileklik gibi malzemelere yasak getirildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında cezaevlerine getirilen yasaklarda artırıldı. OHAL kapsamında cezaevlerine getirilen yasaklar arasında kapüşonlu giysi, kulplu bardak, eldiven, çatal, metal tabak, yün çorap, kemer, puşi, keçeli kalem, atkı, el örmesi bileklik, boncuk işlemeli süs eşyası, tespih, kuru boya kalemleri, sıcak su torbası bulunuyor.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.