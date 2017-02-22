Cezayı göze alacak kadar önemli mi?

Dizilerde giderek artan şiddet sahnelerinden sıkça söz ediyoruz. Mafya oluşumlarının ön planda olduğu diziler, bu konuda başı çekiyor.

Örneğin “İçerde” adlı dizi, hem infaz biçimleriyle, hem de baş rol oyuncularının karıştığı çatışma sahneleriyle bu konuda ön planda. “Poyraz Karayel” de daha sakıncalı bir durum var. Mafya mensuplarının her biri aslında bir melek. Gözünü kırpmadan adam vuran bu adamlardan bazıları sevimli aşık, bazılarıysa yufka yürekli aile babası olarak sunuluyor. Şiddet eylemlerin “mizah” ile örgülenerek verilmesi de bir başka konu. “Cesur Yürek” dizisinde ise, acil bir ameliyat esnasında hekimlerin silahla tehdit edildiği, hakaret edildiği, darp edildiği ve küçük düşürüldüğü bir sahne yer aldı. RTÜK, bu sahne için kanala 711 bin lira ceza kesti. Kanallar ve yapımcılar, astronomik cezaların geleceğini bile bile, bu tür sahnelere nasıl göz yumuyorlar, işte bu soru işareti.