Cezayir 24 üründe ithalatı durdurdu

Cezayir, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak keyfi bir kararla gıdadan plastiğe 24 ürün kaleminde ithalatı durdurdu.

Cezayir, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak keyfi bir kararla gıdadan plastiğe 24 ürün kaleminde ithalatı durdurdu. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Cezayir'in aralarında plastiklerin de olduğu 24 ürünün ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını yasakladığını belirterek tarife dışı engel olarak değerlendirdiği bu kararın Cezayir'in altına imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Cezayir'e 92 milyon 700 bin dolarlık plastik mamul ihracatının gerçekleştiğini, yılın ilk yarısında ise ihracatın 57 milyon 400 bin doları bulduğunu dile getiren Murat Akyüz, bu karardan en fazla Türk ihracatçısının zarar göreceğini vurguladı.

24 ÜRÜNE YASAK

Cezayir'in para transferlerini yasaklamaktaki asıl amacının bu ürünlerdeki ithalatı durdurmak olduğunun altını çizen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, bu karardan en çok da Türkiye'nin zarar göreceğini vurguladı ve şunları söyledi: “Cezayir'in aldığı bu karar AB de dahil olmak üzere altına imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırı bir karar. Cezayir zaten uzun bir süredir ülkeye yapılan ithalatlarda para trafiğini kontrol etmek amacıyla akreditif şartı getirmişti. Şimdi aralarında plastik ürünlerin de olduğu 24 ürünün ithalatında para transferini yasaklayarak kapılarını tamamen kapattı. Asıl amaç bu ürünlerin ülkeye girişini yasaklamaktır.”