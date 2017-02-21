CHP, Amerika'dan Gülen'i istedi!

New York'a geçen hafta giden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Trump'ın danışmanları ile biraraya geldi. Tekin, görüşmelerde Fethullah Gülen'in iadesini gündeme getirdiğini söyledi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, ABD’de yaşayan Türkiyeli akademisyenlerle, iş çevreleriyle ve Trump’ın danışmanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Trump’ın danışmanlarıyla olan görüşmede öne çıkan konunun, halen ABD’de bulunan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in iadesi olduğunu vurgulayan Tekin şöyle konuştu: “ABD’nin yeni yönetimine şu mesajı verdim; Türkiye’de iki şey büyük önem taşır; evlilikler ve ortaklıklar. Kimi zaman ortaklık, evliliğin bile önüne geçer. ABD de Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu söylüyor. Ancak 80 milyonu mağdur eden kişiyi, Türkiye’nin tüm taleplerine rağmen iade etmiyor. Böyle ortaklık olamayacağını söyledim.”

“GÖNDERİN, BİZ YARGILAYALIM…”

Gülen’e bağlı kişilerin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında, AKP hükümetinin olağanüstü hale başvurduğunu, Türkiye’yi olağanüstü hal şartlarında yönetme yoluna gittiğini söyleyen Tekin, “ABD’de görüştüğüm Trump’ın danışmanlarına da, bunları anlattım. Gülen ekibinin yaptıklarını, tüm Türkiye’nin ödediğini anlattım. Bunu gözönüne alarak hareket etmeleri gerektiğini söyledim. Fethullah Gülen’i gönderin, biz Türkiye’de yargılayalım dedim” diye konuştu.