CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek mi?

PM, YDK ve milletvekilleri ortak toplantısında alınan görüşler, il ve ilçe başkanlarının değerlendirmeleriyle birlikte 250 sayfalık rapor hazırlandı. Ardından kurmaylar AYM’ye ilişkin görüşlerini dile getirdi, son söz Kılıçdaroğlu’na bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa paketini anayasa mahkemesine götürüp götürmeyeceğiyle ilgili PM, YDK ve milletvekilleri ortak toplantısında alınan görüşler, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte değerlendirmeler yapıldı. 250 sayfayı geçen kapsamlı bir raporun da ardından kurmaylar AYM’ye ilişkin görüşlerini son kez dile getirdi, son söz Kılıçdaroğlu’na bırakıldı. CHP’nin AYM kararını bugün Kılıçdaroğlu’nun gerekçeleriyle birlikte grup toplantısında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun gerek son grup konuşması gerekse PM, YDK ve milletvekilleriyle yaptığı ortak toplantının açılışında söyledikleri CHP’nin AYM’ye gitmeyeceği yönünde bir sinyal olarak yorumlanmıştı. Partide de AYM’nin saray kontrolünde olması nedeniyle AYM’ye gitmeme eğilimi ağır basıyor.

KHK’LAR USULSÜZ

Toplantıda Kılıçdaroğlu "KHK’ların, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sahtekarlık olduğunu" söyledi. Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na en son 2 Ocak’ta başkanlık ettiğini, bu tarihten sonra 9 kararname çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “2 Ocak’ta yapılan toplantının ardından 6 Ocak’ta bir dizi kararname yayımlandı. Bu tarihten sonra yayımlanan bütün kararnameler usulsüz. Süre ve kapsam bakımından sıkıntılar var. Bu kararnameler yetki bakımından da sorunlu. Saray karar veriyor, bakanlar imza atıyor, geriye dönük imza hali söz konusu, suçüstü haliyle karşı karşıyayız. Bunun en büyük kanıtlarından biri de 2 Ocak toplantısına atfen bir kararnameyle ihraç edilenlerden bazıları, aynı toplantıya atfen ilan edilen bir başka kararnameyle göreve iade ediliyor" dedi. Bunun böyle olmasının hukuken mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kar lastiğinin FETÖ’yle mücadeleyle ne ilgisi var? Bu anayasayla bunu yapanları, referandumda istediği değişiklikler geçse kimse dizginleyemez. Hukuk tamamen askıya alınır" uyarısında bulundu.

MEDYAYA BASKIYA HAYIR

Medyaya yapılan baskıların da gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu "Hayır" diyenlere saldırı olurken "Evet" diyenlerin göklere çıkarıldığını kaydetti. Sosyal medya hesabından "Hayır" tercihini açıkladığı için Kanal D tarafından işine son verilen haberci İrfan Değirmenci için "Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir gazeteci işinden edildi" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Değirmenci özelinde bir meslek ve bir kuşağın tehdit altında olduğunu, Cumhuriyet değerlerinin sindirilmeye çalışıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘’Bu mesleğin, bu baskıya boyun eğmemesi gerekiyor’’ dedi.