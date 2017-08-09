CHP belgeyi gösterdi: "Bunu açıklayın!"

CHP Sözcüsü Tezcan, mahkeme dosyasından alınan bir belgedeki flaş detayı açıkladı.Tezcan "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi... Böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür" diye konuştu.

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü, Bülent Tezcan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasında; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturmasındaki ‘resmi yazışmaları’ gösteren ve buradaki “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi” ibaresine dikkat çeken Tezcan “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi”, böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür” diye konuştu.

‘ÖZEL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ’ İDDİASI!

“Devletin böyle bir kurumu yoktur” diyen ve hükümete “bunu açıklayın” diye çağrı yapan Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturmalar için için bilgi sordukları; Jandarma istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet istihbaratı olabilir. Buralar resmi bilgi toplanacak kurumlardır. Ancak görüyorsunuz, yargı organları başka bir birimden daha bilgi alıyor. Bu birimin adı Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ymiş. Yasal olarak Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bir birim yok. Bu örgüt, çok açık biçimde yasadışı istihbarat toplama faaliyeti yürütüyor. Böyle bir örgüt yok. Kanunen kurulmuş değil. Bilinsinki bu özel bir örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen bu örgütle istihbarat toplamak hukuk karşısında suçtur. Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık değil başkanlık yazıyor.”

“YENİ BİR PARALEL DEVLET YARATMA SÜRECİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrı yapan CHP Sözcüsü Tezcan “Başta AKP Genel Başkanı olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu meseleyi açıklamak zorundadır.

Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde başkanlık adı altında bilgi toplayıp, fişleme yapıyor? Mahkemeler bunlara nasıl soruyor ve Emniyet bunları nasıl veri havuzu olarak kabul ediyor?

Bu yeni bir paralel devlet yaratma sürecidir. Hükümet derhal bunu açığa çıkarmak zorundadır.” diye konuştu.

ULUSAL GÜVENLİK DİREKTÖRLÜĞÜ’NÜ AKILLARA GETİRDİ

Tezcan’ın gösterdiği belge akıllara geçtiğimiz yılın sonunda, hükümet kaynaklarına dayandırılan “yeni istihbarat örgütü” açıklamalarını getirdi. O dönem, iktidara yakın gazetelerde de yer bulan haberde; 15 Temmuz sonrası hükümetin, istihbarat teşkilatlarının yeniden yapılandırılması için yeni bir taslak üzerinde çalıştığı, ancak düğmeye basmak için Anayasa değişikliğinin beklendiği ifade edilmişti.

Değişiklikle birlikte, istihbaratın patronu ve koordinatörünün Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Direktörü olacağı vurgulanmıştı. Taslak çalışmanın detaylarına göre; başkanlık sistemine geçilmesi durumunda, ABD'deki gibi Türkiye'de de Cumhurbaşkanı'na bağlı bir Ulusal Güvenlik Direktörlüğünün (UGD) kurulmasının ve başına bir Ulusal Güvenlik Direktörü atanmasının planlandığı ifade edilmişti.

‘MİT, CIA GİBİ OLACAK’

Proje ile iç ve dış istihbaratın kesin olarak ayrılması kararının alındığı da belirtilmiş, MİT’in de ABD merkezi haber alma teşkilatı CIA gibi daha çok dış istihbarata odaklanmasının planlandığı kaydedilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ancak Tezcan’ın açıkladığı belgede ismi geçen ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ne ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.