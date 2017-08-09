CHP belgeyi gösterdi: "Bunu açıklayın!"

CHP Sözcüsü Tezcan, mahkeme dosyasından alınan bir belgedeki flaş detayı açıkladı.Tezcan "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi... Böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür" diye konuştu.

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü, Bülent Tezcan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasında; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturmasındaki ‘resmi yazışmaları’ gösteren ve buradaki “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi” ibaresine dikkat çeken Tezcan “Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi”, böyle bir örgüt yok. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür” diye konuştu.

‘ÖZEL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ’ İDDİASI!

“Devletin böyle bir kurumu yoktur” diyen ve hükümete “bunu açıklayın” diye çağrı yapan Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü “Veri havuzunda mahkemelerin ve savcılıkların soruşturmalar için için bilgi sordukları; Jandarma istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet istihbaratı olabilir. Buralar resmi bilgi toplanacak kurumlardır. Ancak görüyorsunuz, yargı organları başka bir birimden daha bilgi alıyor. Bu birimin adı Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi’ymiş. Yasal olarak Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi diye bir birim yok. Bu örgüt, çok açık biçimde yasadışı istihbarat toplama faaliyeti yürütüyor. Böyle bir örgüt yok. Kanunen kurulmuş değil. Bilinsinki bu özel bir örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen bu örgütle istihbarat toplamak hukuk karşısında suçtur. Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık değil başkanlık yazıyor.”