CHP, içtüzük değişikliğini AYM’ye taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP ve MHP ortaklığıyla çıkan 'içtüzük değişikliği' için 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök, 'muhalafetin sesini kısmaya' yönelik AKP- MHP ortaklığıyla kabul edilen içtüzük değişikliğinin iptali için 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini belirtti.

"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Levent Gök, “İçtüzük değişikliği Resmi Gazete’de yeni yayımlandı. Biz de İçtüzük çalışmalarını Anayasa Mahkemesi’ne götürme konusunda daha İçtüzük Meclis’e geldiği günden beri bir çalışma sürdürüyoruz.” dedi.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Gök, şöyle devam etti; “Beş-on gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne yapacağımız başvuru dilekçesini hazırlamış olacağız ve İçtüzük değişikliğinin Anayasa’ya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle Anayasa Mahkemesi’nin denetimini talep edeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız büyük bir hızla devam ediyor. Sanırım bir 10 gün içerisinde davamızı açmış olacağız.”









