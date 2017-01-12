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CHP kürsüyü böyle işgal etti
CHP kürsüyü böyle işgal etti
Başkanlık anayasasında 5. maddenin görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmasının sonunda kürsüyü işgal ettiklerini belirterek CHP'li vekilleri kürsüye çağırdı.
12 Ocak 2017 Perşembe 09:02
Etiketler:
özel
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chp
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kürsü
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işgal
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