CHP kürsüyü böyle işgal etti

Başkanlık anayasası teklifinin 5. maddenin görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmasının sonunda kürsüyü işgal ettiklerini belirterek CHP'li vekilleri kürsüye çağırdı.

Mecliste 3. madde görüşülürken yaşanan kavga daha yeni soğumuşken 5. maddenin görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmasının sonunda kürsüyü işgal ettiklerini belirterek CHP'li vekilleri kürsüye çağırdı.

Genel Kurul'da bulunan CHP'liler de kol kola girerek kürsüyü işgal etti.

CHP'li Özgür Özel yaptığı konuşmada defalarca "Yanlış yapıyorsunuz" diyerek AKP'lilere yüklendi. "Milletin kürsüsünü sizden koruyoruz" diyen Özgür Özel, "Grubumla gurur duyuyorum" dedi.

Kürsünün işgal edilmesinin ardından Genel Kurul'a ara verildi ancak aranın ardından CHP'nin kürsü işgali devam etti. Bunun üzerine AKP'lilerin konuşmaları telsiz mikrofonla sürdürüldü.