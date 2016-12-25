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CHP MYK olağanüstü toplandı!

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CHP MYK olağanüstü toplandı!
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü toplandı.

Ayrıntılar gelecek...

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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