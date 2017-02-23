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CHP, Pazar günü harekete geçiyor!

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CHP, Pazar günü harekete geçiyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında pazar günü partisinin eski milletvekilleri, PM üyeleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP’nin halk oylaması kampanyasının başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun kampanya kapsamında daha önce parti örgütleri ile bir araya gelerek toplantılar yaptığını hatırlatan Bingöl, pazar günü de yeni bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. Bu toplantıya ise eski milletvekilleri, PM üyeleri ve il başkanları olmak üzere CHP üyesi bin 500 kişinin davet edildiğini aktaran Tekin Bingöl, “Süreci değerlendirmek için genel merkezde bir araya geleceğiz. Partili arkadaşlarımızın bu sürece çok ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Hepsi son derece deneyimli, birikimli arkadaşlarımız. Bölgelerinde yapacakları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız” dedi.

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