CHP teşkilatları ayağa kalktı!

CHP, 81 ilde ortak basın açıklaması düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi.

CHP Ankara İl Başkan Vekili Rıfkı Güvener, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını belirterek, “Amaç, CHP Genel Başkanı’nı tehdit ederek, topluma korku salmaktır. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Milyonların sesi ve umudu olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturamayacaksınız” dedi.

Güvener, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını söyledi. Tehditlere pabuç bırakmayacaklarını dile getiren Güvener, iktidarın her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif ederek, siyaseti baskı altına alma çabasında olduğunu savundu. CHP Ankara İl Başkan Vekili Güvener, şunları söyledi:

“Geçmişte FETÖ ile iştirak halinde kumpas davalarını tezgahlayanların, FETÖ ile yolları bugün ayrılmış görünse de aynı yöntemleri uygulamaya devam ettikleri, yeni kumpas girişimleri içinde oldukları görünmektedir. Ortada bir casusluk suçu yoktur. Anayasa mahkemesi de böyle söylemektedir. Buna rağmen talimat ile milletvekilimiz haksız yere mahkum edilmiş ve tutuklanmıştır. Önce mahkeme başkanı ve heyet değiştirilmiş, mahkumiyet kararı verilmiş, daha sonra da bu kararı inceleyecek üst mahkemenin başkanı değiştirilmiştir. Bütün bu uygulamalar kumpas davalarının tipik özelliğidir. Kurgulanan kumpas üzerinden rehin alma anlayışı şimdi de genel başkanımızı tehdit etmektedir. Amaç CHP genel başkanını tehdit ederek topluma korku salmaktır. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyen, milyonların sesi ve umudu olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturamayacaksınız. Türkiye’ye giydirmek istediğiniz deli gömleğini yırtıp atacağız. Baskıcı ve zorba rejiminizi tanımıyoruz, tanımayacağız. Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz”



CHP İSTANBUL : GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

Canpolat, Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. "Bugün burada basın toplantısı yapmamızın nedeni son günlerde Genel Başkanımıza yönelik kamuoyunda AK Parti Genel Başkanı ve yandaş medya tarafından yoğun bir saldırıyla karşı karşıya kalmasıdır" diyen Canpolat şunları söyledi:



"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyenlerin mücadelesini veren Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarla birlikte İstanbul'a yürümesini hazmetmediklerini görebiliyoruz. İstanbul'da 4 milyon insanın Genel Başkanımızın uzun yürüyüşüne destek vermelerini içine sindiremediklerini görebiliyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Dün sizin ortaklarınız aynı saldırı içindeydi. Bugün siz ortaklarınızla aynı noktaya gelmiş durumdasınız. Genel Başkanımıza yönelik kumpas davaları özellikle son Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını göz önüne alarak yandaş medyada AK parti genel başkanının toplantılarda hem Enis Berberoğlu'na yönelik ve oradan da genel başkanımıza yönelik saldırıları kınıyoruz. CHP olarak bundan sonra genel başkanımıza ve partimize yönelecek her türlü saldırı karşısında sessiz kalmayacağımızı milyonlarca insanla birlikte mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Genel Başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak. Eylem gününü hangi gün eylem yapılacağını genel merkezimizle birlikte 81 ilde aynı anda Türkiye'nin her tarafında milyonlarca insanla bu tek tip yönetime karşı muhalefetini susturan kendi dışında hiç kimseyi özgürlük ve nefes almasına müsaade etmeyen sadece baskıyla sindirerek iktidarda kalmak isteyen dünyanın her yerinde diktatörlerin en son başvurdukları konu aynı konudur. Biz ona pabuç bırakmayacağız. Bastırarak, sindirerek 'CHP'lileri ve Türkiye'nin toplumsal muhalefetini sindireceğinizi inanıyorsanız' bundan vazgeçin. Her CHP'li hapiste de yatmaya, mücadele etmeye, kavga etmeye, demokrasiye, özgürlüğe, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkmaya hazırdır.