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CHP Tunceli'de Seyit Rıza'yı andı

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CHP Tunceli'de Seyit Rıza'yı andı
Tunceli'de isyan çıkartarak onlarca Mehmetçiği katleden Seyit Rıza, CHP ve HDP teşkilatları tarafından anıldı.

CHP Tunceli teşkilatı Cumhuriyet dönemi isyancılarından Seyit Rıza'nın heykeli önünde anma töreni düzenledi.

Heykelin önüne çelenk bırakan CHP'lilerin anma töreninden sonra HDP'liler de aynı noktada farklı bir anma etkinliği düzenledi. CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder yaptığı konuşmada, "1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti'nin cinnetidir" ifadelerini kullandı.

Güder'in konuşmasındaki "Tanıklarımız aynı zamanda bu zulmün müsebbibleridir. İnsanoğlunun en zalim kılıç darbesiyle bu dünyadan göçüp gitmiş atalarımızdan bir nebze hürmetin ve merhametin esirgenmesi duygularımızı incitmektedir. Sözümüz haklılığımızı ispat için değildir. Ne olursa olsun umudumuzu ve inancımızı korumakta kararlıyız" ifadeleri dikkat çekti.

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