CHP ve MHP'li vekiller Meclis'te kavga etti

Başbakan Yıldırım’ın, "önümüzdeki dönem hükümetlerde MHP’li bakan olabilir" açıklaması CHP ve MHP'liler arasında kavga çıkardı. AKP'lilerin de MHP'den yana tavır almasının ardından kavga büyüdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendilerinin kürsü işgalini yapmasını MHP'nin diline doladığını ancak 2002 yılında Büyükşehir Yasası görüşmelerinde AKP'ye karşı MHP'lilerin de kürsü işgali gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bahçeli'nin de naif bir şekilde bunu kabul ettiğini hatırlatan Özel, “Muhalefete muhalefet etmek istemezdim” dedi. MHP’li Erkan Akçay ise, 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP-CHP arasında istikşafi görüşmeler yapıldığını hatırlattı. Bir anda ortam gerildi. CHP-MHP arasında polemik sürürken AKP'li vekiller CHP'lilerin üzerine yürüdü.

“BEŞ KATI ŞEREFSİZDİR”

Genel Kurul'da milletvekili sayısı az olmasına rağmen bir anda ortam gerildi. Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, oturuma ara verdi. MHP'li Katip Üye Zihni Açba, yüksek sesle, “Kim bakanlık pazarlığı yaptıysa şerefsizdir, yapmadığı halde kim yaptı diyorsa 5 katı şerefsizdir” dedi. CHP'li Özel, AKP sıralarını göstererek ‘muhataplarınız söyledi' dedi. CHP sıralarından da ‘Başbakan söyledi' sesleri duyuldu.

“AHLAKSIZ-TERBİYESİZ”

AKP'li Muhammet Balta, “Niye çarpıtıyorsun. Başbakan ne diyor, Özgür, doğru konuş” dedi. CHP'li Hüsnü Bozkurt, “Niye itiraz ediyorsunuz, Başbakan söyledi” deyince AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, yerinden fırladı. Bozkurt'a doğru koşan Dalkılıç'ı AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve 3 milletvekili zor tuttu. Dalkılıç, “Ahlaksız adam” diye bağırınca Bozkurt, “O lafın karşılığı ahlaksız değildi, ayıplıyorum, yakışmadı” dedi. Dalkılıç'ın “Sen önce ahlaklı konuş” deyince Bozkurt, “Terbiyesiz, haddini bileceksin” karşılığını verdi. CHP'li Muharrem İnce ise, kavga sakinleşince “Açıktan oy kullanmak, kavga eden, yüksek sesle konuşan FETÖ’cü olmadığını kanıtlamaya çalışıyor” yorumunu yaptı.