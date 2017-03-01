CHP'den 5 madde çağrısı!

CHP Grup Başkanvekili Özel, "parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi" başlığıyla hazırladıkları, 5 kanun teklifinin referandumdan önce yasalaştırılması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'in bu ayın ortasına kadar çalışacağını, bu hafta uluslararası anlaşmaların görüşüleceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin imzasıyla geçen hafta TBMM Başkanlığına bir paket sunduklarını belirten Özel, pakette seçim kanunu, siyasi ahlaksızlıkla mücadele, siyasi etik gibi düzenlemelerin de olduğu 5 yasa teklifi bulunduğunu bildirdi.

Özel, tekliflerinde 440 milletvekilinin tamamının bölgelerden ön seçimle belirlenmesini, 10 milletvekilinin yurt dışı seçim bölgesinden gelmesini, 100 milletvekilinin de Türkiye seçim çevresinden seçilmesini, seçim barajının kaldırılmasını öngördüklerini belirtti.

Referandumdan "evet" çıkması halinde parlamentonun güçsüzleşeceğini, AK Parti'nin ise güçleneceğini savunan Özel, "Eğer herkes parlamentonun güçleneceğini iddia ediyorsa bu ancak parlamentonun lider sultasından kurtarılarak, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarıyla, siyasi etik yasası, siyasetin finansmanın şeffaflaşmasıyla, milletvekillerinin yapacakları, yapamayacakları davranışların belirlenmesi, etkin kamu denetimiyle, cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin anayasal sınırlar içinde olup olmadığıyla denetlenmesiyle mümkün." diye konuştu.

Özel, Meclis kapanmadan, referandumdan önce bu tekliflerin yasalaştırılması halinde Meclisi kuvvetlendirmiş olacaklarını ifade etti.

Referandumdan hayır çıkmasının, vatandaşın parlamentoyu güçlendirmesi, umudunun parlamentoda olması anlamına geleceğini ileri süren Özel, "Bu durumda bu 5 teklifimizi, Türkiye'nin gündeminde tutmak istiyoruz. Eğer samimiyseler referandumdan önce, hayır çıkması durumunda Meclisi, parlamenter sistemi güçlendirecek paketimiz TBMM'nin gündeminde olacak. Gelin bunu Meclis kapanmdan önce çıkaralım." dedi.