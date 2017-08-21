CHP'den Adalet Kurultayı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Adalet Yürüyüşü, milleti demokrasi ve adalet için ayağa kaldırmıştı, şimdi Adalet Kurultayı ile bunu bir adım daha ileri noktaya taşıyacağız” dedi.

Budak, CHP tarafından Çanakkale’de 26-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Adalet Kurultayı’na ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Kurultayı’nda 8 ana başlık alanında, her alanda yaşanan adaletsizliklerin ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin konuşulacağını belirten Budak, “AKP hükümetlerinin 15 yıllık uygulamaları sonucunda sadece adalet sisteminde değil, eğitim, sınavlar, kamuya personel, kamu hizmetlerinin sunumu gibi pek çok alanda adaletsizlikler yaşandı. Adalet Yürüyüşü, ülkedeki adalet sorunundan kaynaklanmış haklı bir tepkiydi. Çünkü ülkede adalet yok. Toplumun geniş kesimleri mağdur ve kendini güvende hissetmiyor. Bugün adalete ihtiyaç duymayan tek kesim AKP iktidarı ve yandaşları. Adaletin zayıfladığı, adaletin çöktüğü bir ülkenin güçlü olması, geleceğe güvenle yürümesi söz konusu olamaz. Öncelikle adaletin evrensel standartlarda egemen olması gerekiyor. Adalet Yürüyüşü, milleti demokrasi ve adalet için ayağa kaldırmıştı, şimdi Adalet Kurultayı ile bunu bir adım daha ileri noktaya taşıyacağız” dedi.

“KURULTAY, ADALET TALEBİNE GÜÇ KATMAK, SES KATMAK İSTEYEN HERKESE AÇIK”

Kurultay’da “mahkemede, devlette, geçimde, seçimde, inançta, eğitimde, yaşamda ve medyada adalet” ana başlıkları altında her alanda yaşanan sıkıntıların, toplumun tüm kesimlerine açık olarak konuşulacağını ifade eden Budak, şöyle devam etti:

“Demokrasinin ve hukuk devletinin egemen olduğu sistemde kumpas olmaz, pusu olmaz. Bugün Türkiye’de herkes tedirgin. Muhalefete cezaevi tehdidiyle gözdağı verilmeye çalışıldığı bir yerde kimse güvende olamaz. Millet adalet arıyor. İşçisi, köylüsü, esnafı, tüccarı, öğretmeni, mühendisi, emeklisi, işsizi, taşeronu, üniversite öğrencisi, ÖSYM’nin mağdur ettiği gençler adalet arıyor. Herkesin tek dileği adalet ve huzur. Adalet bir lütuf değil haktır ancak adalet susup, oturarak gelmez. O nedenle biz milletimize bir zemin daha açıyoruz. Adalet Kurultayı, adalet talebine güç katmak, ses katmak isteyen herkese açık. Herkes için adalet arıyoruz. Adaleti katledenler, bu sesi duyuncaya kadar, adalet egemen oluncaya kadar da arayışımızı, mücadelemiz sürecek.”