CHP'den AKP'ye 'adalet' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Adalet Bakanı Gül ve AKP Parti Sözcüsü Ünal'ın, adalet kurultayı eleştirilerine yanıt verdi.

CHP'li Tezcan, Adalet Bakanı Gül'ün, "Türk yargısı, bağımsız ve tarafsızdır. Hâkimler, kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hâkimlere açıkça iftiradır" şeklindeki açıklamasına ve AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Adalet Kurultayı eleştirilerine Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

“Murat Aksoy'u tahliye eden hakim ve savcılar açığa alınmadı mı? Cumhuriyet, Sözcü, Nokta yazarları Erdoğan'ın talimatıyla hapse atılmadı mı?

Anayasadaki hükmü tekrar ederek bağımsız olunmuyor. Uygulayacaksın. Hükmün icrasına engel olanların hükmü tekrara hakkı yoktur.

‘Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum.(R.T.E)’ Al sana yargı mensuplarına saldırı. Buna da bir tweetiniz var mı acaba?

Yargının ve onun onurlu mensuplarının baskı, saldırı ve iftiradan kurtulmalarının yolu, bu iktidardan kurtulmaktan geçiyor."

"Sayın Mahir Ünal, Adalet Kurultayımız için zahmet edip uzun uzun açıklama yapacağınıza ülkede adaleti tesis edip kurtulun.

Mahir Ünal bize Anayasa 138'i hatırlatmış. İktidara Anayasa'nın 138. maddesini öğrettiğimize göre demek ki adalet Kurultayı amacına ulaştı."