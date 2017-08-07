CHP'den Bozdağ'ın açıklamalarına cevap

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Alman Focus dergisinde çıkan haberlere ilişkin tepkisine CHP'den açıklama geldi. Açıklamada "dergide yayınlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da verdiğ bir mülakata ilişkin 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' başlığı ile yayınlanan habere Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Almanya’da bir röportaj veriyor. Bu röportajda kendisine soruyorlar. ‘Almanların yüzde 90’ı Türkiye’yi ziyaret etmek istemiyor. Tutuklanmaktan korkuyorlar, haklılar mı?’ diye bir soru soruyorlar. Kılıçdaroğlu, cevapta ‘ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye’de hiç kimse için güvenlik garantinin olmadığını söylüyorum’ diyor." diyerek tepki göstermişti.

CHP'den bu açıklamalara yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ve haberle ilgili de gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"GEREKLİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"

"Alman Focus Dergisi'nde bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır."