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CHP'den çok sert 'atlet tepkisi'

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CHP'den çok sert 'atlet tepkisi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünde çekilmiş atletli fotoğrafı için 'vatandaşıma hakarettir' sözlerine CHP'den çok sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 39. Muhtarlar Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını eleştirmiş "Atletle yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye. Vatandaşın filesine bak. Milletin filesi ile ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Bütün bunlar gerçek tartışma konularını kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız" dedi.

CHP MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu iktidar 15 yıl içerisinde Türkiye'yi faiz lobisine teslim etmiştir. 15 yılda vatandaşın cebinden dışarıdaki faiz lobisine giden para 142 milyar dolar. Ayşe, Fatma teyzenin cebinden alınmış Hans'ın, Corch'un, faizcinin cebine girmiş. 80 milyon vatandaşına gelince kürdan ile yabancı faiz lobisine gelince kürdan ile dağıtan bir iktidar. 15 yılda toplumsal bozulan tahribat kat kat artmış. 15 yılda fuhuş yüzde 790 artmış, uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Neredeyse ilkokul çocuklarına kadar inmiş. Tutuklu ve hükümlü sayısı, suç oranı yüzde 231 artmış. Böyle bir Türkiye yaratmış gerçek Türkiye'nin gündemi bu.

BU GÜNDEMİ BIRAKMIŞLAR FANİLA İLE RACON İLE UĞRAŞIYORLAR

Bu gündemi bırakmışlar fanila ile racon ile uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye. Vatandaşın filesine bak. Milletin filesi ile ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Bütün bunlar gerçek tartışma konularını kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye'de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz."

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