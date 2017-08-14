CHP'den Eren Bülbül için yasa teklifi

Trabzon Maçka'da PKK'lıların hain kurşunlarına hedef olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün terör şehidi sayılması için CHP kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Maçka'da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül2ün terör şehidi sayılması işin TBMM'ye kanun teklifi sundu. Tanal TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şöyle dedi:

“Eren Bülbül terörle mücadele için canını hiçe sayarak terör örgütü üyelerinin bulunduğu yeri güvenlik güçlerine ihbar etmiş ve güvenlik güçleriyle beraber teröristlerin bulunduğu yere giderek yer gösterme işlemini yapmıştır. İdareye tamamen yabancı olan Eren Bülbül’ün üstlendiği kamusal görev, yer gösterme esnasında teröristlerce haince katledilmesi neticesinde, Eren’in kamusal faaliyeti esnasında fiili memur görevi üstlenmesi nedeniyle şehit sayılması ve terör eylemleri sebebiyle şehit olan kamu personelimize sağlanan hak ve menfaatlerden ailesi ve kendisinin faydalandırılması amaçlanmıştır.”

Teklif ile Eren Bülbül’ün şehit sayılması, ailesinin Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat Kanunu ile şehitler için sağlanan hak ve menfaatleri içeren tüm yasal düzenlemelerden faydalandırılması amaçlanıyor.