CHP'den erken seçime tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel 'erken seçim'le ilgili açıklama yaptı. Özel, erken seçime tam destek vereceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, erken seçim kararının hemen alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oturduğu yerden söz aldı ve ‘Genel başkan adına konuşuyorum' diyerek şunu söyledi: “Sayın Genel Başkanımızın varlığında, Genel Başkanımızın talimatlarıyla, bugün böyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa, bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor.”