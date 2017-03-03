CHP'den 'esnafa destek' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Esnafın kan kaybı durmadan artıyor. Eğer küçük esnafın desteklenmesi için ciddi adımlar atılmazsa, esnafımızı daha da zor günler bekliyor olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Esnafın kan kaybı durmadan artıyor, her yıl yüz binlerce esnaf kepenk indiriyor. Eğer küçük esnafın desteklenmesi için ciddi adımlar atılmazsa, esnafımızı daha da zor günler bekliyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın esnafa müjde olarak sunduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisinin borçlarını ödeyebilme ümidiyle krediye başvuran esnafı büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını öne sürdü.

KOSGEB'den başvurusu olumlu sonuçlanan esnafın bankaya gittiğinde kredisini alamayacağını öğrendiğini iddia eden Torun, "Çünkü bankalar borcu olan esnafa kredi vermiyor. Esnaf kira, KDV, elektrik, su parası, çöp vergisi, tabela olmak üzere birçok vergi ödüyor. Ödeyemeyen de kepengini kapatıyor. İşçisini çıkarıyor. Esnaf zaten borçlarını ödemek ve icra durumunu ortadan kaldırmak için bu krediye başvuruyor. Borç batağı içinde boğulan esnaf kredi kullanamayacaksa nasıl ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Esnafın kredi başvurusu sırasında da birçok sıkıntı yaşadığını, yetkililerin bu sıkıntılara dürüst bir açıklama getiremediğini savunan Torun, hükümetin biran önce esnafı ayağa kaldırmak için tedbir alması, bu yönde çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

CHP'li Torun, kredi vermenin tek başına esnafın sorunlarını çözemeyeceğini, işçinin, emeklinin, çiftçinin geliri artmadan esnafın kazanmasının zor olacağını belirtti.

İktidarın Türkiye'ye başkanlık sistemini dayattığını, küçük esnafın hızla yok olduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:"Esnafın kan kaybı durmadan artıyor, her yıl yüz binlerce esnaf kepenk indiriyor. Son 12 yılda esnaf sayısı 740 bin azalmışken iktidar kendi geleceğini garanti altına almaya çalışıyor. Eğer küçük esnafın desteklenmesi için ciddi adımlar atılmazsa, esnafımızı daha da zor günler bekliyor olacak."