CHP'den flaş açıklama

Bahçeli’den "hayır"cılara hakaret!CHP'den flaş açıklamaErdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyorAKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dediAkşener taziyeleri kabul ettiErdoğan'dan 'MHP'li bakan' açıklamasıAKP'li vekil, Bahçeli'ye patates ikram ettiBaşkanlık tepkisi çığ gibi büyüyorMHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyorMeydan: Atatürk, Meclis'i fesih yetkisine karşı çıkan iki vekili bakan yapmıştı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.